Nasce la sezione Antincendio Boschivo della Misericordia di Empoli: 40 volontari per interventi H24

In caso di incendi boschivi nel territorio di Empoli o in zone limitrofe per casi particolarmente gravi, c'è una nuova squadra pronta a intervenire. Parliamo della sezione Antincendio Boschivo in forze alla Misericordia di Empoli. Ben 40 volontari formati, di cui 16 donne, pronti a intervenire con disponibilità H24, 365 giorni l'anno.

Oggi la presentazione ufficiale nella sede di via Cavour, da parte del neo governatore Francesco Pagliai: "Servizi come questi sono in piena linea con quello che è il pensiero della Misericordia: tanta gente che in silezio va a rischiare la vita per il prossimo. Ringrazio la società empolese che ha tanti volontari che si dedicano a questi interventi".

Dario Fanciullacci, referente per le Misericordie della Toscana sull'antincendio boschivo, ha introdotto il servizio: "La Misericordia non è solo cura della persona ma anche del territorio, come afferma anche papa Francesco. Da due anni è stato avviato questo percorso di accrescimento a formazione, adesso dal 2024 c'è la piena operatività con una convenzione regionale per l'antincendio boschivo. Domenica scorsa c'è stato il primo intervento, nei pressi del cimitero comunale di Empoli in supporto ai vigili del fuoco di Empoli. Sono fiero che Empoli sia tra le 4 Misericordie che ha avviato il servizio in quest'anno".

Alessandro Mammoli, responsabile del servizio di Protezione Civile per la Misericordia di Empoli, ha circoscritto l'ambito di intervento: "Dopo anni di formazione e addestramento, siamo riusciti ad avere la disponibilità di 40 volontari attivi tra corso base e corso più avanzato di formazione regionale. Abbiamo una squadra reperibile 24 ore su 24 in 20 minuti di tempo. Sarà il centro operativo provinciale o la sala regionale a decidere il nostro intervento, che ricordo essere non solo limitato all'emergenza del momento, ma anche alle fasi di raffreddamento, bonifica e messa in sicurezza del sito".

La sezione AIB ha a disposizione un pickup 5 posti con motopompa e capacità di trasporto di 600 litri d'acqua oltre all'attrezzatura per intervenire.