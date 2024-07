Torna il camp di specializzazione della Cerretese Pallavolo in Val di Sole

Il Camp di specializzazione pallavolistica in Val di Sole organizzato dalla Cerretese Pallavolo ogni anno cresce e si arricchisce in quantità e qualità.

Nel 2024 sono state addirittura 114 le atlete iscritte (tesserate per la stessa Cerretese, Migliarino Volley, VBC Calci, Fenice Pistoia e Polisportiva Monteserra) che hanno avuto a disposizione ben tre palestre in cui allenarsi e uno staff ricco e completo: la Direzione Tecnica affidata come ogni stagione a Davide Ribechini (collaboratore della Cerretese durante la stagione) e Gaetano Capasso (Direttore Tecnico del club biancoverde) che hanno allenato le ragazze insieme a Chiara Bagnoli, Alice Massaro ed Asia Maccari, con il prezioso supporto di Giorgio Superchi e dei due Direttori Sportivi delle società con più iscritte (Nicola Mariani per Migliarino e Stefano Berlincioni per la Cerretese).

Il primo turno è stato dedicato alle atlete nate dal 2014 al 2012, mentre il secondo a quelle nate nel 2010 e 2011: fino a tre allenamenti al giorno (quello serale, facoltativo) per una full immersion di pallavolo, con qualche piccola pausa per godere delle fantastiche opportunità di divertimento che offre la Val di Sole, come il rafting sul torrente Noce e l’escursione al Lago dei Caprioli.

Feedback entusiasti delle famiglie e delle ragazze, che hanno potuto alloggiare in una struttura completamente riservata al camp, immersa nella meravigliosa natura trentina.

La Cerretese Pallavolo ringrazia per l’ottima riuscita del camp i comuni di Ossana e Pellizzano, il CFP Enaip di Ossana, la Fondazione San Vigilio, il Migliarino Vecchiano Calcio che ha consentito l’utilizzo di un loro minivan senza dimenticare Sequi Autolinee che si conferma una garanzia di qualità per il trasporto delle ragazze fino in Val di Sole.

Visto il grande successo e che già in questa stagione le richieste erano state superiori alle disponibilità, per l’estate 2025 è in previsione l’aggiunta di un ulteriore turno per far vivere a sempre più ragazze un’esperienza indimenticabile dal punto di vista sportivo ed umano.

Per informazioni sul camp basta inviare una mail a cerretesepallavolo@gmail.com o telefonare al 3202730321.

Fonte: Cerretese Pallavolo