Zunino lascia Empoli, il sindaco Mantellassi: "Grazie per questi 10 anni nel nostro commissariato"

"Un grande lavoro svolto nella nostra città sempre con impegno, fermezza e attaccamento. Posso dire soltanto grazie a Francesco Zunino che in questi dieci anni è stato al servizio della nostra comunità insieme ai suoi uomini e donne".

Queste le prime parole del sindaco Alessio Mantellassi appresa la notizia del nuovo incarico di prestigio per Francesco Zunino, promosso Dirigente Superiore.

"Ho seguito da vicino quanto l’amministrazione uscente ha fatto in tema di sicurezza sempre in stretta collaborazione con le tutte le Forze dell’Ordine che operano ogni giorno a difesa della legalità sul nostro territorio. Sono, siamo consapevoli che dobbiamo fare molto di più e faremo tesoro del contributo che il dirigente Zunino ha dato alla nostra città e a cui auguro a nome di tutta la comunità il meglio per questa nuova fase della sua vita".