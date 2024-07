Francesco Falaschi approda all'Abc dopo 3 stagioni a Quarrata

Il quinto botto del mercato gialloblu porta un nome e un cognome ben noti nel panorama cestistico locale: Francesco Falaschi. Centro classe 2000, scuola Use Basket, con i suoi 202 cm assicura ulteriore solidità alla nuova Abc targata Samuele Manetti, che cala dunque un poker di grande fisicità nel proprio pitturato. Dopo le ultime tre stagioni in pianta stabile a Quarrata, con cui ha chiuso lo scorso campionato conquistando i playoff di B Interregionale, arriva a Castelfiorentino forte di un solidissimo percorso in maglia Use, società in cui è nato e cresciuto fino all’esordio in serie B. Esperienza e fisicità che vanno a completare il reparto lunghi gialloblu, confermando al contempo la volontà della società di allestire una squadra giovane, in cui intensità e carisma siano i valori aggiunti di un roster pronto a dimostrare tutto il proprio valore.

"Fin dal primo colloquio con il direttore sportivo Daniele Lazzeretti sono stato entusiasta di venire a Castelfiorentino – sono le prime parole di Francesco in gialloblu -, piazza che conosco bene da avversario. So che la passione per la pallacanestro è molto forte, così come l’etica del lavoro, elemento fondamentale per il gruppo che saremo. Una squadra giovane ma battagliera, pronta a confrontarsi contro ogni avversario senza nessun tipo di timore reverenziale".

"Abbiamo voluto allestire un reparto lunghi competitivo – commenta coach Manetti – scegliendo quattro giocatori che possano essere quattro titolari, e Francesco è uno di questi. Seppur giovane, ha maturato un’esperienza importante in serie B, anche da protagonista. Un giocatore che racchiude le caratteristiche necessarie alla nostra squadra, sia in termini di fisicità, tecnica e bravura tattica, sia per il bagaglio di esperienza che porta con se. Una pedina che va a completare perfettamente il nostro reparto e che sono felice che abbia sposato con entusiasmo il progetto che gli abbiamo proposto, mostrando subito grande voglia di crescere e mettersi in gioco".

LA CARRIERA

Nato sotto il segno e i colori dell’Use Empoli, in biancorosso percorre l’intera trafila delle giovanili conclusa con tre campionati Under 18 Eccellenza, di cui uno terminato con la partecipazione alla finale nazionale. L’esordio a livello senior arriva nella stagione 2017/2018 quando, ancora giovanissimo, viene aggregato alla serie B. E nella prima squadra del suo paese milita per le successive quattro stagioni, mentre matura minuti ed esperienza andando in doppio tesseramento in serie C con i cugini del Biancorosso e poi, nella stagione 2021/2022, a Quarrata. E proprio in maglia Dany Basket Quarrata arriva la maturazione, con le ultime due stagioni che lo vedono tra i punti fermi del pitturato mobiliero, prima in C Gold e poi in B Interregionale. Fino ad una nuova avventura ormai alle porte, quella tinteggiata di gialloblu.

Fonte: Abc Castelfiorentino