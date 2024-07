Incendio di un mezzo pesante in A1, le fiamme si propagano alla vegetazione

Incendio di un mezzo pesante oggi sull'autostrada A1, tra Calenzano e Barberino di Mugello al km 267 in direzione Nord. Intorno alle 15.35 sono intervenuti i vigili del fuoco di Barberino di Mugello, Calenzano e Borgo San Lorenzo per il mezzo, che trasportava carta, avvolto dalle fiamme.

L'incendio si è propagato anche alla vegetazione a bordo strada. Sul posto al lavoro tre squadre e due autobotti. La circolazione autostradale è stata bloccata per consentire l'intervento: i vigili del fuoco, scortati da polizia stradale e società Autostrade, hanno raggiunto il luogo dell'evento transitando contromano dal casello di Barberino del Mugello, in direzione sud.

Inviate anche squadre AIB ed elicottero antincendio boschivo della Regione Toscana, per lo spegnimento della vegetazione.

Incendio boschivo ai margini dell'A1, squadre al lavoro

Come comunicato dalla Regione Toscana, l'organizzazione regionale antincendi boschivi sta intervenendo sull'incendio, propagatosi alla vegetazione ai margini dell'autostrada A1 dalle fiamme che hanno prima avvolto il mezzo pesante. L'incendio interessa un costone boschivo in località Le Valli, a Calenzano. Sul posto, difficilmente raggiungibile a piedi, stanno operando un direttore delle operazioni della Città Metropolitana, squadre del volontariato AIB, Vigili del Fuoco e un elicottero AIB regionale, coadiuvati dal Centro Operativo di Firenze e dalla SOUP di Regione Toscana.

Rimosso il mezzo

Il rimorchio del mezzo pesante contenente carta andato a fuoco è stato rimosso e trasportato presso l’area di sosta Corsano, dove i vigili del fuoco stanno effettuando lo smassamento per consentire il minuto spegnimento dei pacchi di carta. Nel tratto autostradale interessato dall’evento è stato appena riaperta la corsia di sorpasso, per permettere di far defluire gli automezzi incolonnati per diversi chilometri.

Pomeriggio di code per migliaia di automobilisti

Pomeriggio di coda dopo l'incendio del mezzo pesante per migliaia di viaggiatori, ai quali è stata distribuita acqua, sull'A1 tra Firenze Nord e Barberino di Mugello. Alle 19, secondo gli ultimi aggiornamenti di Autostrade, c'era ancora una coda di 13 km tra Firenze Scandicci e il bivio A1 Direttissima verso Bologna. Il traffico defluisce sulla corsia di sorpasso.

Ancora da Autostrade: per lunghe percorrenze uscire a Valdichiana o Orte, prendere E45 direzione Perugia, seguire per A14 e rientrare in autostrada a Cesena. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO