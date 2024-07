Lupi, ufficiale: arriva Francesco Da Prato

Il momento in cui viene annunciato l’opposto della stagione successiva è sempre un passaggio chiave nella costruzione di una squadra maschile. Se l’opposto è Francesco Da Prato, pisano, classe 1992, lo step assume un significato molto particolare. Un passato da “Lupo”, ben quattro stagioni, dal 2013 al 2017, dove ha fatto in modo di farsi apprezzare e rispettare. Un passato più recente da giocatore simbolo dell’Arno 1967 Castelfranco, squadra che ha trascinato alla promozione in A3 nella stagione 2022-23, risultando per distacco il miglior attaccante della serie B nazionale. Miglior acquisto non poteva esserci, una combinazione riuscita di esperienza, appartenenza, classe ed efficienza in campo. Da Prato, con capitan Colli, sarà un personaggio piacevolmente “pesante” in uno spogliatoio comunque popolato da tanti giovani. Giusto che sia per lui il primo “welcome”. In attesa dell’ufficialità di altri importanti acquisti che la Società ha inteso regalare alla piazza in questo delicato momento di resilienza e ripartenza.

Fonte: Ufficio stampa