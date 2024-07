Mestolo d'Oro, le Contrade cerretesi si sfidano a tavola: ospite la chef Eleonora Riso

Torna domenica 21 luglio, a partire dalle ore 19,30, il Mestolo d’Oro, da quest’anno intitolato a Giuseppe Palatresi per tanti anni cuoco e figura indimenticabile di tante manifestazioni cerretesi.

Il Mestolo d’Oro è una disfida culinaria tra le 4 contrade del Palio: Santa Maria al Pozzolo, Porta Fiorentina, Porta al Palagio e Porta Caracosta. Le quattro contrade, in attesa di contendersi il Palio del Cerro, si sfideranno ai fornelli nel centro storico di Cerreto Guidi.

A tutti i partecipanti verrà consegnato il tipico calice da degustazione e i tagliandi per le cene presso le 4 osterie. Ogni portata sarà preparata con cura e passione dalle contrade, mentre in alcuni angoli verranno allestiti stand di degustazione di vini del territorio per permettere l’abbinamento di ogni portata e apprezzare i frutti dei vigneti locali.

Il centro del paese sarà inoltre animato dalla presenza di artisti che con la loro musica faranno da sottofondo alla serata.

Tutti i presenti potranno votare il piatto preferito contribuendo a decretare il vincitore del Mestolo d’Oro 2024, insieme a un giudice d’eccezione come la giovane chef Eleonora Riso, vincitrice di Masterchef 13.

La disfida culinaria chiude l’edizione 2024 di Medicea Wine Festival che sta richiamando nelle vie del centro storico di Cerreto Guidi un pubblico numeroso.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa