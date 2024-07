Chiara Menichetti si laurea in Scienze Motorie con una tesi sulle abitudini alimentari degli sportivi

Chiara Menichetti di Castelfranco di Sotto giovedì scorso 18 luglio ha conseguito con lode la laurea magistrale in “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate” all’Università di Pisa. Presso la Scuola di Medicina – Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, Chiara Menichetti ha discusso con il Prof. Ferdinando Franzoni la tesi “Abitudini alimentari e utilizzo di integrazione nei soggetti che praticano esercizio fisico”, uno studio sperimentale condotto su un nutrito campione di soggetti coinvolti in attività motorie.

Già in possesso della laurea triennale in Scienze motorie, Chiara Menichetti ha completato con successo il percorso universitario per poter proseguire pertanto la sua carriera lavorativa nel mondo della chinesiologia. Alla neo-dottoressa gli auguri da parte di tutta la famiglia, del fidanzato e degli amici.