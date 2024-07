A Castelfiorentino i centri estivi a contatto con la natura

Proseguono, anche nel periodo estivo, le attività dell'associazione Cetra di Castelfiorentino che sta organizzando i centri estivi, anche in questo caso offrendo tante attività a contatto con la natura. Grande il riscontro in termini di partecipazione e di entusiasmo da parte dei più piccoli. Tra le attività proposte: cucinare il pane, dipingere con gli acquerelli nella natura, la caccia al tesoro, le letture nell'aia, i giochi dei nonni. "Stiamo portando avanti nel territorio della Val d'Elsa – spiegano dall'associazione – tutta una serie di progetti e attività che permettono di riscoprire la natura e sviluppare un rapporto diverso come abbiamo fatto con il progetto Km Verde, incentrato su tre fattorie". Le attività dei centri estivi, iniziate a metà giugno, terminano a fine luglio; orario 8:30-16:30. Sempre nell'ambito del progetto Km Verde, questa settimana, dopo le molte attività da maggio a giugno, ci saranno dei percorsi specifici per l'ambientamento dei soggetti con fragilità. "La natura – aggiungono – è un serbatoio tutto da scoprire per applicare pratiche concrete di inclusione e partecipazione".

Fonte: Ufficio Stampa