Rubano portafoglio ad una turista, ma i carabinieri assistono alla scena: arrestate due donne

La sera del 19 luglio 2024, i xarabinieri della Stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato due cittadine bulgare, di 22 e 32 anni, per furto con destrezza. Le donne hanno rubato il portafoglio di una turista ligure in via Panzani, ma sono state colte in flagrante dai Carabinieri presenti sul posto. La refurtiva è stata restituita alla vittima, mentre le arrestate, già note alle Forze di Polizia, sono state condotte nelle camere di sicurezza in attesa del processo. La loro colpevolezza sarà valutata durante il processo, con la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.