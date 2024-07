FdI denuncia discarica a cielo aperto a Castelfiorentino: "Installare telecamere"

"Alcuni cittadini di Castelfiorentino ci hanno contattati in merito ad un abbandono continuo di gomme usate di vetture nella zona di Belpiano Vecchiarelle. Ci siamo recati sul posto per verificare dal vivo la situazione e ci siamo trovati davanti ad uno spettacolo indecente

Una montagna di pneumatici scaricati in un canneto vicino alla strada, visibilissimi se ci passi a piedi. Abbiamo verificato inoltre se vi erano delle telecamere che magari in seguito potevano esserci d'aiuto per identificare il responsabile. Gli pneumatici non hanno una pericolosità perché l'elenco europeo dei rifiuti stabilisce chiaramente che non sono rifiuti pericolosi ma ciò non significa che possono essere abbandonati in ogni dove esiste sempre un senso civico e di rispetto ambientale. Esiste lo smaltimento degli pneumatici obbligatorio stabilito da una legge emanata dal ministero dell'ambiente in cui è previsto un contributo detto PFU.

Sicuramente non sarà un caso isolato ahimè e come consiglieri comunali di Fratelli d'Italia chiediamo di installare delle telecamere di videosorveglianza per accertare la responsabilità di chi commette questi reati perché di ciò si tratta e far intervenire tempestivamente la polizia locale insieme all'ufficio ambiente del comune per la rimozione immediata dei rifiuti, inoltre chiediamo che vengano fatti più controlli sul territorio noi siamo molto rispettosi dell'ambiente e monitoreremo il territorio per eventualmente portare alla luce altre situazioni simili. Confidiamo nell'amministrazione comunale nell'accoglimento delle nostre richieste."

Serena Urso

Capogruppo FDI