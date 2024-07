Muore Clara Bongi, una delle anime del Gruppo scout di Orentano

Lutto a Castelfranco di Sotto. È morta a causa di una brutta malattia a 79 anni Clara Bongi, molto conosciuta per il suo impegno con il Gruppo scout di Orentano.

Il Gruppo Scout di Orentano la ricorda così: "I nostri colori torneranno a splendere. Ma adesso è il momento del silenzio e delle preghiere. Ci stringiamo a te, a quel grande Amore hai creato e ci ha uniti. Sicuri che attutisca il dolore della tua incolmabile assenza e ci dia la forza per donarti un sereno Buona Caccia. Addio Clara e ricorda sempre "è stata una cosa ben fatta""

Così la ricorda, invece, l'ex sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti: "L' avevo vista per l'ultima volta la scorsa settimana: apparentemente la solita di sempre, elegante, la battuta pronta, solare, ma in realtà la malattia stava inesorabilmente facendo il suo corso. E poi la ricaduta di qualche giorno fa fino al triste epilogo. È un dolore grandissimo pensando alle tante volte che ci siamo visti, parlati, incontrati. Eppure in questo momento di dolore per una bella persona che ci saluta, la parola che mi viene da dire è "grazie". Grazie per quanto hai trasmesso, insegnato, realizzato, frutto di una voglia di fare concreta. Spesso si sente dire con una frase che dobbiamo "fare qualcosa per i giovani". Ecco lei insieme a Giovanni non si sono limitati a dirlo, ma concretamente lo hanno fatto. Penso in particolare alla loro tenacia nel voler costituire il gruppo scout ad Orentano. Quel gruppo che oggi è un riferimento per il nostro territorio. Tanti ragazzi e tante ragazze sono passati dalla loro guida. I più giovani sono poi diventati capi. E il gruppo scout Orentano1 si è costituito grazie alla loro voglia e forza. Riuscivi a trasmettere quella forte voglia di fare e di partecipare. Eri una carica coinvolgente e a chiunque incontravi trasmettevi il senso del bello di vivere. E mentre penso a Clara la collego a Giovanni. Due persone sempre insieme: la loro é una famiglia improntata sull'amore di una vita, sul rispetto, sulla devozione reciproca. Ecco per me loro sono e rappresentano un esempio di attenzione ai giovani, in modo concreto, trascinando tante altre persone. Che la terra ti sia lieve ed un abbraccio fortissimo a Giovanni e al Gruppo scout Orentano1, rimasto orfano di un'anima così bella"