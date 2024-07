Incidente in moto mentre tornava dal lavoro, muore un infermiere 60enne

Un infermiere di 60 anni è morto in un incidente stradale in moto ieri a Pontassieve mentre tornava dal lavoro. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:30 in viale della Repubblica. Trasportato in ospedale in codice rosso, è deceduto per le ferite riportate. La vittima era un noto infermiere del 118 fiorentino, Bruno Bianchini, che stava rientrando a casa dopo un turno di notte. La comunità si stringe intorno alla sua famiglia.

"Samo tutti sconvolti per quano accaduto a Bruno, oggi piangiamo un grande uomo e collega". Sono le parole di David Nucci, presidente di Opi Firenze-Pistoia.

"È un colpo duro e inaspettato – prosegue -. Ci stringiamo, a nome del nostro Ordine professionale, intorno alla famiglia di Bruno – prosegue -. Era un nostro iscritto ma anche infermiere eccezionale, uno di quelli che hanno contribuito a far crescere con il suo operato il 118 fiorentino. Ci teniamo a ricordare il suo impegno e la sua voglia di essere sempre in prima fila per aiutare gli altri. Lo ringraziamo per quanto ha fatto per tutti noi!".