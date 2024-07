La nave Geo Barents al porto di Livorno con 226 migranti soccorsi in mare

Domani mattina, la nave Geo Barents attraccherà al porto di Livorno con 226 migranti soccorsi in mare. Oggi in prefettura si è tenuto un vertice per organizzare l'accoglienza, predisponendo un terminal normalmente usato per le crociere. Le forze di polizia, protezione civile, Croce Rossa, medici e personale del 118 stanno allestendo il terminal per garantire l'assistenza necessaria. Dei migranti, 120 rimarranno in Toscana, con distribuzione ancora da definire, mentre 90 andranno in Piemonte. I minori non accompagnati saranno destinati principalmente alla provincia di Firenze.