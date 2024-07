Sradica una panchina e la rovescia, denunciata

Avrebbe danneggiato una panchina comunale i primi di luglio. I carabinieri, dopo una serie di indagini, hanno rintracciato la giovane e l'hanno denunciata. È successo a Suvereto, in provincia di Lirono.

La vicenda ha origine dalla denuncia di danneggiamento di alcuni arredi urbani di proprietà dell’amministrazione comunale presentata presso la Stazione dell’Arma In particolare, erano state vandalizzate tre panchine, due ubicate nel “Parco degli ulivi” ed una alla fermata del trasporto pubblico nonché la porta di ingresso di un bagno pubblico.

I video di sorveglianza hanno portato a una donna che avrebbe sradicato la panchina di viale Carducci per poi trascinarla per qualche metro sino a rovesciarla, il tutto senza un apparente motivo, se non il possibile abuso di alcolici. Adesso dovrà rispondere del reato di danneggiamento all’Autorità.