Su scooter rubato, va contromano in centro: caos a Pontedera

La polizia municipale di Pontedera ha fermato un 16enne alla guida di uno scooter rubato, provento di furto. L'intervento, culminato in un breve ma intenso inseguimento in centro, ha avuto luogo in via Belfiore, dove il giovane stava girando contromano. Colto in flagrante senza casco e privo di patente di guida, aveva anche modificato la targa del veicolo per evitare il riconoscimento. La municipale, dopo averlo fermato, ha immediatamente consultato il Pubblico Ministero di turno del Tribunale dei Minori di Firenze, il quale ha disposto che il minorenne venisse affidato ai familiari e denunciato a piede libero. Scattata anche una multa da 3500 euro , il motorino invece è stato ridato al proprietario.

Il Dirigente di Polizia Locale dell’Unione Valdera Dr. Francesco Frutti ha espresso il suo compiacimento per l'efficacia dell'operazione. "Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per l'eccezionale lavoro svolto dai nostri agenti. La loro prontezza e professionalità hanno permesso di risolvere rapidamente una situazione potenzialmente pericolosa, restituendo un mezzo rubato al legittimo proprietario e garantendo la sicurezza sulle nostre strade. È grazie al loro impegno costante che possiamo mantenere un alto livello di sicurezza nella nostra comunità. La Polizia Locale continuerà a lavorare con dedizione per mantenere alti gli standard di sicurezza nella comunità, collaborando con le altre forze di Polizia. Il caso di via Belfiore è solo l'ultimo di una serie di interventi che dimostrano quanto sia fondamentale il ruolo delle forze dell'ordine nella nostra società”