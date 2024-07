Tentato furto in osteria, ladro rimane 'intrappolato' nel locale: due arresti

Insieme ad un complice sarebbe riuscito a forzare e sollevare la vetrata motorizzata di un’osteria in via Mercadante, ma una volta dentro al locale, quest’ultima si sarebbe accidentalmente richiusa su se stessa, bloccando di fatto il malintenzionato all’interno.

Nel frattempo la Polizia di Stato, subito intervenuta, ha fermato in strada anche una seconda persona che, secondo quanto ricostruito, avrebbe partecipato alle prime fasi della vicenda avvenuta intorno alle 5.00 di domenica mattina.

Con l’accusa di tentato furto aggravato le volanti della Questura fiorentina hanno così arrestato due cittadini tunisini di 31 e 43 anni, entrambi già noti alle forze di polizia.

Ad allertare tempestivamente i tutori dell’ordine, tramite il 112Nue, sarebbe stata una residente svegliata dai forti rumori proveniente dalla strada.

Grazie anche a questa chiamata i due non avrebbero fatto in tempo a portare via niente o a provocare altri danni.

Questa mattina, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze i due arrestati dovranno presentarsi davanti al giudice per la convalida della misura precautelare.