Muore in un incidente stimato infermiere del 118

A sessanta anni è morto Bruno Bianchini, infermiere del 118. È scomparso in un incidente stradale a Pontassieve, in via della Repubblica, non lontano dalla sua abitazione. Con la sua moto si è scontrato con un'auto in sosta, i motivi sono ancora da chiarire. L'incidente è avvenuto la mattina di lunedì 22 luglio. L'elisoccorso, intervenuto sul posto, ha portato Bianchini a Careggi, dove è morto poche ore dopo.

Era uno stimato infermiere e lavorava all'ospedale Piero Palagi di Firenze, da dove aveva staccato da poco e stava rientrando dal turno di lavoro. Era anche conosciuto per la sua attività di istruttore di pugilato a Pontassieve.

"Il nostro sistema sanitario si stringe per la scomparsa dell’infermiere Bruno Bianchini in servizio al 118 di Firenze, vittima di un incidente mentre rientrava dal lavoro. La nostra regione perde un professionista prezioso e con grande dedizione, alla famiglia e ai colleghi l’abbraccio della Toscana" scrive su Facebook Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.