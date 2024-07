Lavori al viadotto Ponzano, provvedimenti temporanei alla circolazione veicolare

Per poter svolgere l’attività di esecuzione di interventi provvisori di messa in sicurezza e opere di sostegno dell’impalcato del viadotto di Ponzano al Km 24+300 S.G.C.FI-PI-LI, incidentato da un mezzo pesante, con ordinanza 433 del giorno 23 luglio 2024 (https://shorturl.at/aAmgY), entreranno in vigore alcuni provvedimenti temporanei alla circolazione veicolare di via Ponzano in un tratto.

NEL DETTAGLIO - Dal giorno 23 luglio 2024 al giorno 31 agosto 2024, in via Ponzano, nel tratto in prossimità del civico 374 del viadotto Ponzano, area sottostante il ponte S.G.C. FI-PI-LI, sarà disposto il divieto di transito con deviazione del traffico su area sosta lato ovest, adiacente il tratto interessato dalla chiusura.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa