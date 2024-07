Malore per una giovane, interviene Pegaso tra San Miniato e Castelfiorentino

È intervenuto l'elisoccorso per una giovane nella mattinata di oggi, martedì 23 luglio, tra il Cuoio e la Valdelsa. Una ventenne ha avuto un malore in via di Meleto, tra San Miniato e Castelfiorentino, ed è stata subito soccorsa.

Il tutto si è svolto in pochi minuti prima delle 11.30. Si è pensato al peggio, ma la situazione è rientrata poco dopo e la giovane è stata portata in ospedale a Pisa dove si trova tuttora.

Pegaso è intervenuto anche perché il fatto è avvenuto in una strada di campagna, in cui era difficile arrivare coi mezzi. La ragazza è stata caricata e poi portata via a Cisanello in codice giallo. Presente sul posto anche un'ambulanza della Misericordia di San Miniato Basso.