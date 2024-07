Si arrampica sulla fontana del Bacco, multa da 160 euro per 21enne in gita a Firenze

Sale sulla fontana del Bacco in Borgo San Jacopo mentre è in gita a Firenze con la famiglia, ma viene subito fatto scendere e sanzionato da una pattuglia della Polizia municipale. E’ accaduto questa mattina intorno alle 10.30 quando gli agenti del reparto Porta Romana in servizio sul Ponte Vecchio hanno notato il 21enne ‘scalatore’ facendo scattare la sanzione da 160 euro prevista dal regolamento di polizia urbana, che è stata pagata immediatamente. Non sono stati rilevati danni né alla fontana né alla statua del Giambologna.

“I turisti devono rispettare la città e i fiorentini - ha detto l’assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio -, quasi ogni giorno vediamo comportamenti intollerabili. Ringrazio la Polizia municipale, sempre impegnata nel contrasto ai comportamenti scorretti nel nostro centro storico, a tutela della legalità, del decoro urbano e del nostro patrimonio storico artistico”.