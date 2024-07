Castelfranco di Sotto, pioggia di medaglie per la Stella Rossa Pattinaggio

Al termine delle prove del Campionato nazionale UISP, svolte in tutto il mese di Giugno tra Bologna e Massa, la Polisportiva Stella Rossa Pattinaggio di Castelfranco di Sotto ha ottenuto grandi risultati, impreziositi da 1o medaglie.

Quattro gli ori, conquistati da Azzurra Rafanelli, Gioia Nazzi, Dorotea Crecchi Dorotea e Aurora Bolzan. Due gli argenti, grazie ad Eva Alcamo e Martina Gentilini. E poi quattro bronzi, per Swamy Piccinno, Mariasole Ciardelli, Francesca Ciampalini e Viola Maffei.

Oltre alle medaglie, tanti ottimi risultati da "top ten" nelle rispettive classifiche.

"I dirigenti e gli allenatori - hanno scritto dalla Polisportiva - sono orgogliosi dei risultati ottenuti (nonostante i pochi spazi e orari a disposizione dove potersi allenare). Un grosso augurio per i campionati nazionali AICS di Misano che si terranno ad agosto. La Polisportiva Stella Rossa pattinaggio ci tiene a ringraziare di cuore le allenatrici Tesi Barbara, Giulia Fasano, Noemi Filomena e Azzurra Ragoni per la passione che ci mettono e il lavoro svolto. Un ulteriore ringraziamento va a Falorni Donatella, Marta D’Orefice e Tamberi Selene per il supporto tecnico".