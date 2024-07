Stadio Franchi, tribunale rigetta ricorso della Fiorentina per i lavori

Il Tribunale di Firenze ha respinto il ricorso d'urgenza presentato dalla Acf Fiorentina contro il Comune di Firenze. Il club chiedeva la sospensione dei lavori di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi e il risarcimento per la riduzione della capienza dell'impianto durante i lavori, sostenendo che questi erano iniziati senza accordo. Il giudice ha stabilito che dal 2021 il club era consapevole del progetto e che il Comune aveva chiarito fin dall'inizio l'urgenza di rispettare le scadenze per non perdere i finanziamenti. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che eventuali problemi di finanziamento per opere aggiuntive non compromettono l'autonomia e funzionalità degli interventi già finanziati.