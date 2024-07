La Federazione ha diramato la composizione dei gironi di serie B maschile 2024-25. I Lupi Santa Croce, che affronteranno questo campionato nazionale con una prima squadra molto rinnovata, sono stati inseriti nel girone D, assieme alle formazioni toscane, liguri ed emiliane. Questo eviterà il confronto diretto con le grandi rivali di queste ultime stagioni tra i cadetti, su tutte Tuscania e Civitacastellana, ma aprirà ovviamente le porte ad avversarie di altrettanto prestigio e grande tradizione. Per quanto riguarda l’Emilia, saranno del lotto: ASD G.S. Spezzanese, Kerakoll Sassuolo, Isomec Inzani Parma, Ama S. Martino Reggio Emilia, VVF Marconi Reggio Emilia.

Tra queste, Sassuolo, Spezzanese e S. Martino hanno frequentato i campi della B già lo scorso anno, inserite nel girone D. Sassuolo in particolare ha condotto un torneo sopra le righe, vincendo il campionato regolare e facendosi valere anche nei playoff promozione.

La realtà di Parma, invece, frutto di una fusione a freddo tra la retrocessa Wimore Energy Volley (dall’A3) e il Circolo Inzani che è un nome storico della pallavolo italiana oltre che emiliana. Le due società avevano già un accordo di collaborazione per il giovanile, esteso adesso anche alla prima squadra. I Vigili del Fuoco “Marconi” di Reggio Emilia, infine, sono saliti dalla C regionale aggiudicandosi la promozione ai playoff. Promozione dalla serie C anche per la ligure CUS Genova, mentre gli spezzini della Nuova Pallavolo San Giovanni hanno disputato la serie B nel girone A, conquistando un onorevole 7^ posto.

Le altre squadre, Lupi compresi, sono tutte toscane. Firenze Volley e Sacma Group Cecina sono due neopromosse, arrivano dai playoff di serie C regionale. Jumboffice Sestese, Invicta Grosseto, UPC Camaiore, Toscanagarden Castelfranco, Gruppo Lupi Pontedera, sono avversarie dello scorso anno. Saranno incroci di sicuro interesse e porteranno tanta gente al Palazzetto. Folta anche la schiera degli ex, che elencheremodi volta in volta durante la stagione principalmente per non dimenticare nessuno: a ciascuno sarà tributato il giusto saluto, com’è tradizione dei Lupi.

Il torneo inizierà nel week-end del 12-13 ottobre, corrente anno, e dalla prossima settimana inizierà a circolare un calendario provvisorio. La truppa di coach Pagliai disputerà le gare interne al Pala Parenti di sabato pomeriggio, alle ore 17.00.