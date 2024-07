Opera in Piazza, la notte della ‘Turandot’ pucciniana: biglietti ancora disponibili

Venerdì 26 luglio 2024, per la settima edizione dell’Opera in Piazza promossa dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, andrà in scena alle 21 sul sagrato della Collegiata di piazza Farinata degli Uberti, la “Turandot” di Giacomo Puccini.

L’allestimento dell’opera pucciniana vuole essere un omaggio al compositore lucchese, scomparso anch’egli cento anni fa, solo pochi mesi dopo Ferruccio Busoni. Con questo evento si conclude la ricca programmazione prevista per il mese di luglio dal Centro Busoni.

I biglietti ancora disponibili possono essere acquistati direttamente presso la biglietteria allestita al Canto Ghibellino dalle ore 20. Per prenotare i biglietti scrivere una mail all’indirizzo csmfb@centrobusoni.org.

TARIFFE:

1° settore intero 40 € / ridotto 36 €

2° settore intero 35 € / ridotto 31 €

3° settore intero 25 € / ridotto 20 €

Under 18: 10 €

“TURANDOT” DI GIACOMO PUCCINI

26 LUGLIO 2024, PIAZZA FARINATA DEGLI UBERTI – ORE 21

PERSONAGGI E INTERPRETI

La Principessa Turandot: RACHEL JANE BIRTHISEL

L’Imperatore Altoum: FRANCESCO PANDOLFI

Timur: PAOLO PECCHIOLI

Calaf, il Principe ignoto: PARK JAEBOM

Liù: MAILA FULIGNATI

Ping: VALERIO GARZO

Pang: FRANCESCO MARCHETTI

Pong: SILVANO PAOLILLO

Un Mandarino: ANDREA SCANNERINI

Il Principe di Persia: FRANCESCO PANDOLFI

Il Boia (Pu-Tin-Pao): ANDREA MARMUGI

Prima ancella: LAURA LENSI

Seconda ancella: HYUNGJU SEO

ORCHESTRA SINFONICA “CITTÀ DI GROSSETO”

Maestro direttore e concertatore: GEORGIOS BALATSINOS

Regia: GUIDO ZAMARA

CORO DEL TEATRO GOLDONI DI LIVORNO

Maestro del coro: MAURIZIO PREZIOSI

CORO DI VOCI BIANCHE “I CANTORI DI BURLAMACCO” DI VIAREGGIO

Maestro del coro: SUSANNA ALTEMURA

Per informazioni - Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni

Piazza della Vittoria, 16 - EMPOLI

Tel. 0571/711122 - Mob. 373/7899915

www.centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa