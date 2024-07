Trovati in auto con 110 euro di prodotti rubati al supermercato: denunciati a Palaia

I Carabinieri della stazione di Palaia hanno denunciato ieri in stato di libertà due persone per il reato di furto in concorso. Tutto ha avuto inizio dal controllo di due soggetti che a bordo della propria autovettura trasportavano alcuni prodotti senza, però, avere con sé gli scontrini di acquisto. Tramite le verifiche effettuate tramite i codici a barre della merce, la conseguente denuncia del responsabile di un supermercato di sona, e la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del negozio, è stato scoperto che i due avrebbero rubato 110 euro di prodotti alimentari nascondendoli addosso.