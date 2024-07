Masetti continuerà a rappresentare Montelupo tra le Città della Ceramica

Il Comune di Montelupo Fiorentino è uno dei soci fondatori di AICC, associazione senza fini di lucro, nata nel 1999, alla quale aderiscono 55 comuni “di affermata tradizione ceramica”, riconosciuti dal MISE.

Il sindaco Simone Londi ha designato Paolo Masetti, suo predecessore, come delegato rappresentante del Comune di Montelupo all’interno di AICC – Associazione Italiana Città della ceramica.

L’obiettivo della nomina – a titolo gratuito – è quello di dare maggiore continuità alla progettualità portata avanti dall’ex sindaco Masetti fino ad oggi, grazie alla quale viene riconosciuto a Montelupo un ruolo di spicco all’interno dell’associazione. Lo stesso Masetti, infatti, ha contribuito all'avvio e ha seguito alcuni progetti di rilievo di scambio con molte realtà ceramiche, in ultimo con la Cina nella quale nello scorso marzo ha guidato una missione che porterà importanti risultati per Montelupo e per le altre città della Ceramica italiane.

“Negli anni del suo mandato da sindaco di Montelupo Fiorentino – dichiara il sindaco Londi – Paolo Masetti ha rivestito un ruolo importante in AICC, collaborando con il Presidente Massimo Isola, il Direttore Beppe Olmeti ed il consiglio direttivo nella sua veste di Vice Presidente Vicario e contribuendo a promuovere l’associazione a livello nazionale e internazionale per mezzo di missioni in Spagna, Francia, Portogallo, Turchia e Cina divenendo così per molti interlocutori un punto di riferimento. Ritengo quindi Paolo Masetti la figura più adatta a rappresentare Montelupo Fiorentino nell’AICC.”

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa