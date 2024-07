Tentato furto all'Anagrafe di Capannori: in cassaforte c'erano solo documenti

Tentato furto nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio all’Ufficio Anagrafe del Comune di Capannori. Ignoti hanno tagliato le inferriate di una finestra e dopo aver forzato il vetro scorrevole si sono introdotti all’interno dell’ufficio tentando di scassinare la cassaforte, ma senza riuscirvi. La cassaforte custodisce solo documenti anagrafici. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati questa mattina alcuni dipendenti del Comune al loro rientro in ufficio. E’ stata immediatamente avvisata la Polizia Municipale che si è recata sul posto e sono intervenuti anche i Carabinieri di Capannori. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del tentato furto. La sede comunale è dotata di telecamere e i filmati sono al vaglio delle Forze dell’Ordine.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio stampa