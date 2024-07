Triathlon e Marcia della Pace, provvedimenti alla viabilità

Nei prossimi giorni in alcune zone della città si svolgeranno la manifestazione sportiva denominata “5° Triathlon Sprint di Empoli”, una marcia della pace e un intervento di allaccio a una fognatura. Per consentire tali attività entreranno in vigore alcune modifiche temporanee al transito e alla sosta nei giorni domenica 28 e lunedì 29 luglio 2024. Di seguito i dettagli delle relative ordinanze.

TRIATHLON SPRINT – L’evento in programma domenica 28 luglio 2024 si snoderà in tre fasi: il nuoto all'interno della piscina comunale, il ciclismo sul percorso viale delle Olimpiadi, via Arnovecchio, via della Tinaia, via del Piano della Tinaia ed infine, il podismo all'interno del parco Serravalle.

Con ordinanza 437 del giorno 25 luglio 2024 (https://shorturl.at/27suG), dalle 8 alle 19 del giorno 28 luglio, è previsto in via delle Olimpiadi, ambo i lati, dalla piscina comunale (zona “Cambio”) fino a via della Tinaia, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, nel parcheggio laterale della piscina comunale (zona “Cambio”), a partire dalle 8 del 27 luglio 2024 fino alle 19 del 28 luglio 2024, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’allestimento e svolgimento della manifestazione e in corsia destra, dopo la piscina comunale, fino a via della Tinaia, senso unico alternato regolato da movieri.

In via Falcone e Borsellino, all’intersezione con via delle Olimpiadi, obbligo direzione a destra per tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati. Nel percorso di gara, via delle Olimpiadi – via della Tinaia – via Arnovecchio – via del Piano della Tinaia, sarà adottata la sospensione temporanea della circolazione, dalle 9 alle 19 del giorno 28 luglio 2024, per il tempo strettamente necessario a garantire il passaggio dei partecipanti e dei veicoli al seguito.

MARCIA PER LA PACE – Il corteo cittadino itinerante partirà lunedì 29 luglio 2024, alle 21 da Monterappoli e seguirà un percorso con arrivo in piazza della Vittoria alle 23. Con ordinanza 439 del giorno 25 luglio 2024 (https://shorturl.at/yBmDC) nelle vie attraversate dalla ‘marcia’, quali via Maremmana I° Tratto, via Val d’Orme Nuova, via Val d’Orme (strada laterale che costeggia il Cimitero Comunale), via dei Cappuccini, viale San Martino, piazza don Minzoni, via Roma con arrivo in piazza della Vittoria, dalle 21 alle 23 nel giorno 29 luglio 2024, sarà sospesa la circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito del corteo.

VIA RAFFAELLO SANZIO – Con ordinanza 438 del giorno 25 luglio 2024 (https://shorturl.at/Z271k ) da lunedì 29 luglio a mercoledì 31 luglio 2024, sarà modificata la circolazione lungo un tratto della strada per consentire l’esecuzione di un intervento di allaccio alla fognatura: restringimento della carreggiata, lungo porzione del lato Nord, all’altezza successiva al civico 196 e zone contermini e istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico e

movieri.

Le disposizioni non saranno applicate ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa