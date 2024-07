Verdi Castelfiorentino: "No ai fuochi d'artificio alle feste Pd"

No ai "fuochi d'artificio", un giorno di festa per molte persone, le più sensibili, come per tutti gli animali può trasformarsi in un giorno triste e pericoloso.

La festa deve essere per tutti ma l'uso dei fuochi d'artificio può limitare la serenità delle persone e mettere a rischio, in alcuni casi, la vita degli animali.

Questo è l'augurio dei Europa Verde-Verdi perchè alle feste del PD, come a Castelfiorentino, ci si renda conto dell'importanza del rispetto verso tutti gli esseri viventi.

Tutelare i diritti delle persone e degli animali, al di là di leggi e regolamenti dovrebbe essere un principio culturale fondamentale se vogliamo aspirare anche con piccole azioni ad un futuro migliore.

Sappiamo che occorre promuovere una maggiore consapevolezza ambientale, per questo vogliamo, come in questo caso, che si aiutino prima di tutto i più più indifesi fra gli altri le persone cardiopatiche e/o con problemi psicologici.

Proponiamo, ad esempio, "spettacoli di luci" in uno spazio limitato e per tempi possibilmente brevi perchè ambientalmente meno invasive e rischiose per le persone e gli animali.

In un contesto di sempre più preoccupanti emergenze ambientali rinunciare ai fuochi d'artificio che fanno parte delle tradizionali "Feste dell'Unità" e sostituirle con le più spettacolari "proiezioni di luci" è il segno di un cambiamento culturale che non dovrebbe rappresentare un grosso sacrificio in direzione di un impegno umano più consapevole.

Pertanto Europa Verde-Verdi chiede lo stop ai fuochi d'artificio programmati e in corso per tutte le feste dell'Unità nei Comuni di tutta la Valdelsa come di Empoli.

Quindi domenica 28 luglio 2024 "stop ai fuochi" in programma alla Festa dell'Unità del PD di Castelfiorentino come abbiamo richiesto più volte anche per le edizioni precedenti.

Fonte: Europa Verde Castelfiorentino