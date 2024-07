A Poggio Carlotta inaugurata una nuova “freelibrary”

Un incantevole angolo di lettura immerso nella natura, in collina, tra vigneti e paesaggi. E’ il biglietto da visita della una nuova “freelibrary”, in pratica una mini-biblioteca racchiusa in una cassetta di metallo, che è stata messa a disposizione di escursionisti e visitatori in loc. Poggio Carlotta, nei pressi della Via Francigena.

Una iniziativa promossa dal gruppo informale “Libri in vigna” in collaborazione con il Castello di Coiano e il Comune di Castelfiorentino, finalizzata dalla volontà di diffondere la passione per la lettura attraverso uno scambio libero e aperto di libri, individuando come spazio un luogo panoramico e suggestivo, raggiungibile grazie a un percorso naturalistico opportunamente segnalato.

La nuova freelibrary, che ricalca l’idea di “prendi un libro, lascia un libro” (finora diffusa in contesti prevalentemente urbani) è stata inaugurata questa mattina (sabato 27 luglio, alle ore 10.00) in località Poggio Carlotta, alla presenza dell'Assessore al Turismo e Cultura, Franco Spina, della proprietà del Castello di Coiano e dei rappresentanti di "Libri in vigna", gruppo impegnato nel diffondere il piacere della lettura e dello scambio libero e aperto di libri in mezzo alla natura.

I libri, donati dalla Biblioteca “Vallesiana” di Castelfiorentino, rappresentano la prima dotazione della “freelibrary” (anche con libri in lingua straniera) da implementare e aggiornare con il metodo dello “scambio sul posto” in modo da favorire la circolazione delle idee e della cultura in generale. Allo scopo di incentivare il turismo è stato posizionato ai piedi della cassetta un cartello informativo bilingue (italiano/inglese).

“"Attraverso questa iniziativa - fanno sapere i promotori – cerchiamo di riportare le persone a riscoprire bellezze e peculiarità del paesaggio, attraverso lo scambio gratuito di libri, in un contesto tutto da riscoprire: la campagna. Come già successo nel territorio di San Miniato, dove la prima installazione di Libri in vigna ha ricevuto un positivo riscontro dalla comunità, ci auguriamo che anche per Castelfiorentino il progetto possa accendere curiosità e interesse per la riscoperta delle bellezze del territorio”.

“Poggio Carlotta – sottolinea l’Assessore alla Cultura e Turismo, Franco Spina – non è solo un luogo di grande valore naturalistico per la bellezza del paesaggio circostante, ma è anche un luogo ricco di storia, essendo stato in passato abitato da un antico insediamento etrusco. La vicinanza con la via Francigena, e del Castello di Coiano, che ha accolto questa proposta con entusiasmo collaborando con il Comune di Castelfiorentino e il Gruppo alla realizzazione del progetto e della segnaletica, rende questa proposta appetibile anche per i turisti e i visitatori che percorrono l’antico tracciato e uno strumento per accendere curiosità e interesse per la riscoperta del nostro territorio. La lettura diviene atto di scambio e condivisione, di scoperta degli altri e in qualche modo di appartenenza. Perchè comprendi che i tuoi desideri sono universali e che non sei solo.”

Fonte: Comune di Castelfiorentino