Ricercato per spaccio viene trovato a Montecatini dopo pochi giorni dal suo arrivo: arrestato

Nei giorni scorsi il personale del Commissariato di Montecatini è stato impegnato in diversi servizi di polizia giudiziaria finalizzati alla repressione dei reati: attività che è iniziata al mattino e che è proseguita nel pomeriggio quando è stato rintracciato sul territorio un cittadino marocchino, di 30 anni, sprovvisto di documenti, arrivato in città da pochi giorni in treno e in cerca di un posto dove trascorrere la notte.

Accompagnato in Ufficio e sottoposto alle procedure identificative, dai precedenti dattiloscopici dello stesso è emerso che l'uomo era ricercato sul territorio nazionale in quanto colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale de L'Aquila per un procedimento penale pendente nei suoi confronti per la commissione, in maniera continuativa e in concorso con altri soggetti, del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Pertanto, all'esito dell'attività svolta, lo straniero è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Pistoia.