Stadio, Mantellassi alle società nella Maratona: "Vostra esistenza è essenziale"

Si respira il clima dei grandi passi e delle grandi decisioni, quando il cambiamento diventa realtà. Si susseguono gli incontri dell'amministrazione comunale con tutti gli attori che saranno coinvolti dal project di ristrutturazione dello stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena. Quest'oggi in municipio si è tenuto, in un clima disteso e di collaborazione, l'incontro preliminare in vista della Conferenza dei Servizi con le associazioni sportive e le attività che hanno sede negli spazi della Maratona.

Nello specifico quest'oggi il sindaco Alessio Mantellassi ha incontrato le società Toscana Atletica Empoli, Saltavanti Empoli, Judo Kodokan Empoli e alcuni studi medici e anche il Punto medico sportivo.

La situazione della Maratona non vedrà lavori di ristrutturazione come per le curve e la tribuna. Quella che vedrà più cambiamenti sarà la società di atletica, che non avrà più la pista allo stadio. La buona notizia riguarda la firma del contratto per il nuovo impianto di atletica in via Sanzio, avvenuta ieri. L'amministrazione comunale chiede che il cronoprogramma dei lavori allo stadio possa essere legata a quelli dell'impianto di atletica per non lasciare la società senza pista.

Nell'incontro è emersa la volontà delle società citate e dell'amministrazione di mantenerle nel sotto Maratona, volontà che l'amministrazione porterà nella Conferenza dei Servizi.

"Dopo l'incontro con il mondo del commercio, quello dedicato alle attività sportive era fondamentale prima di partire con l'incontro pubblico del 30 luglio all'Avis di Serravalle - commenta il sindaco Alessio Mantellassi -. A loro ho detto 'La vostra esistenza all'interno della Maratona è essenziale e provoca un ritorno alla collettività'. Abbiamo ascoltato le richieste di tutti, come detto non ho voluto lasciare nessuno in solitudine. È stato un incontro ordinato e che ha chiarito molti aspetti del percorso amministrativo".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa