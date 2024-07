Use Computer Gross: Rosselli si conferma il punto di riferimento

Sarà ancora lui il pilastro su cui reggerà la squadra. Dopo lo splendido campionato scorso, Guido Rosselli sarà anche il prossimo anno il punto di riferimento dell’Use Computer Gross.

Esempio per i giovani in campo e fuori, Guido proseguirà a ricoprire quel ruolo per il quale, dopo lunghi anni lontano dall’Use, è ritornato nella sua Empoli. Inoltre, anche nella prossima stagione, non mancherà il suo contributo al settore giovanile per trasmettere ai giovani tutta la sua esperienza.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa