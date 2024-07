Emma Villas Siena: sarà un inizio campionato infuocato

Prosegue il conto alla rovescia in vista dell’avvio del campionato di volley di serie A2, fissato per il prossimo 6 ottobre. Quel giorno la Emma Villas Siena giocherà in casa, al PalaEstra, e tornerà a farlo a molti mesi di distanza dalle ultime due partite ufficiali della scorsa stagione, vale a dire la gara2 della finale playoff contro Grottazzolina (giocata davanti a 2.100 spettatori sugli spalti del palazzetto dello sport di viale Sclavo) e i quarti di finale della Coppa Italia di categoria contro Brescia.

Ora è tempo di una nuova stagione sportiva, con la squadra senese che vedrà in campo alcune conferme di quella che è stata la formazione della scorsa annata (Nevot, Trillini, Bonami e poi Pellegrini e Coser, oltre che coach Gianluca Graziosi in panchina) oltre a vari nuovi acquisti (come, tra gli altri, Nelli e Randazzo).

La Emma Villas Siena inizierà la propria preparazione fisica nella seconda metà del mese di agosto. La squadra comincerà ad allenarsi avendo il 6 ottobre come data cerchiata in rosso nel calendario. La prima avversaria dei senesi sarà la Evolution Green Aversa, compagine di giocatori di assoluta esperienza come Fernando Garnica e Salvatore Rossini. Il palleggiatore argentino, nato a Buenos Aires, ha da poco festeggiato i 44 anni di età: nel suo curriculum ci sono due stagioni di Superlega mentre la prossima sarà la sua dodicesima annata in serie A2.

Arriva ad Aversa dopo avere giocato negli ultimi anni a Bergamo, Castellana Grotte, Reggio Emilia e Porto Viro. Salvatore Rossini ha invece da poco festeggiato i 38 anni di età: per lui sarà la seconda annata consecutiva ad Aversa dopo i tanti anni vissuti a Modena e l’esperienza a Trento. È uno dei grandi nomi della pallavolo italiana, essendo stato a lungo uno dei migliori liberi in Italia e nel mondo. Con la Nazionale azzurra ha vinto medaglie agli Europei, alla World League, alle Olimpiadi.

Subito alla prima giornata il calendario propone la grande sfida tra Brescia e Cuneo, due formazioni che ambiscono ad essere protagoniste pure nella prossima stagione sportiva.

Alla seconda giornata la Emma Villas Siena vivrà la prima trasferta del campionato, e lo farà sul campo di Pineto andando così ad affrontare, tra gli altri, l’ex Matteo Zamagni. Un’altra sfida di cartello è in programma già alla seconda giornata in quanto Catania ospiterà Brescia.

Il campionato della compagine senese entrerà poi subito nel vivo: perché tra la terza e la quarta giornata la formazione allenata da coach Gianluca Graziosi sfiderà due delle squadre che si pongono l’obiettivo di vivere un torneo da protagoniste. Alla terza giornata, in programma per il 20 ottobre, i senesi andranno a giocare a Ravenna. È una sfida piena di fascino, ovviamente, viste la storia e la tradizione del club ravennate. E sarà anche un match di ex, dato che nel roster della Consar della prossima stagione ci saranno lo schiacciatore Alessio Tallone e il centrale Riccardo Copelli, due giocatori molto importanti nella cavalcata della Emma Villas culminata nella finale playoff della scorsa stagione sportiva.

Alla quarta giornata, poi, la Emma Villas tornerà a giocare al PalaEstra per un’altra partita piena di fascino. Torneranno infatti a sfidarsi Siena e Brescia, che tante volte si sono trovate di fronte nella passata stagione. E tutte furono partite equilibrate e tirate. Nei quarti di finale dei playoff ebbe la meglio Siena, che centrò in quel modo la qualificazione in semifinale. Brescia, poi, si è riscattata nei quarti di finale della Coppa Italia, eliminando la squadra toscana e qualificandosi così per le Final Four della competizione a Cuneo. I bresciani hanno concluso al meglio la passata stagione, vincendo prima la Coppa Italia di A2 e poi anche la Supercoppa italiana di categoria. Ora la Gruppo Consoli Sferc vuole proseguire su quel trend positivo.

Fonte: Staff Comunicazione