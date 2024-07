Il superwelter Leonardo Sarti porta a casa la nona vittoria

Leonardo Sarti, il pugile professionista della Boxe Mugello, ha conquistato ieri sera, sul ring di Marradi (FI), la sua nona vittoria su nove incontri contro il bosniaco Nikola Matic. Una vittoria ai punti netta, in cui l'atleta borghigiano si è aggiudicato tutte e sei le riprese, ma assolutamente non scontata e tanto meno semplice da raggiungere perché Matic ha fatto valere tutta la sua esperienza maturata in settantadue match professionistici ribattendo colpo su colpo e non concedendo mai l'opportunità a Sarti di esprimere il suo miglior pugilato.

L'atleta del sodalizio mugellano sale così un ulteriore gradino nella scalata ad un eventuale match per il titolo italiano, un traguardo per il quale ci sarà bisogno ancora di tempo e di esperienza ma che può rivelarsi ampiamente alla sua portata.

Nel sottoclou bella vittoria dell'esordiente Paolo Magherini (Boxe Mugello) contrapposto a Massimo Montanari (Boxe Lugo), mentre Diego Calvani (Boxe Mugello) ha perso ai punti contro Jacopo Ferati (Sempre Avanti Bologna) in un bel combattimento in cui entrambi gli atleti non si sono risparmiati.

I risultati della serata:

Professionisti, pesi Superwelter: Leonardo Sarti batte ai punti sulle 6 riprese Nikola Matic

Dilettanti:

Elite 71 kg: Cissè Ousmane (Boxe Le Torri) batte ai punti Lorenzo Castellotti (Pugilistica Isolotto)

Elite 63,5 kg: Lolli Andrea (A.P. Ravarino) batte ai punti Rodriguez Jean Franco (Boxing G & C)

Elite 75 kg: Magherini Paolo (Boxe Mugello) batte ai punti Montanari Massimo (Boxe Lugo)

Youth 60 kg: Donzelli Enrico (Boxing G & C) batte ai punti Begest Huseyn (Boxing Club Firenze)

Junior 60 kg: Ferati Jacopo (sempre avanti Bologna) batte ai punti Calvani Diego (Boxe Mugello)

Youth 60 kg: Bonora Beniamino (Boxe Le Torri) batte ai punti Iben Mahmoud Oussama (Boxe Lugo)

Youth 57 kg: Grirane Nizar (Boxe Lugo) batte ai punti Pandelica Ionut Minut (Boxe Le Torri)

Fonte: ASD BOXE MUGELLO