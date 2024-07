Morte pallavolista nel pisano: eseguita l'autopsia sul 23enne

È stata eseguita qualche giorno fa l'autopsia su Danilo Cremona, il 32enne pallavolista lombardo morto all'ospedale a Pisa dove era stato ricoverato in seguito a un malore accusato il 20 luglio mentre giocava durante una manifestazione sportiva a San Giuliano Terme.

Contestualmente all'esame, atto irripetibile, la procura pisana avrebbe iscritto nel registro degli indagati, a garanzia degli stessi, alcuni sanitari che hanno seguito il pallavolista nel percorso ospedaliero. La magistratura ha anche già acquisito tutte le cartelle cliniche dello sportivo trentaduenne originario di Merate, provincia di Lecco e il report del 118 secondo il quale giovane dopo il malore in campo fu "soccorso tempestivamente" vista la presenza di un'ambulanza al campo e una seconda "arrivare in 12 minuti" che lo ha poi trasferito in codice giallo (media gravità) al pronto soccorso pisano.

È qui che in serata il pallavolista ha chiesto di andare in bagno dal quale però non è più uscito e dove il personale sanitario lo ha trovato a terra incosciente.

Martedì alle 10 i funerali di Cremona saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Lomagna (Lecco).