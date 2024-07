Non ce l'ha fatta la 95enne scippata ad Arezzo lo scorso mese

Non ce l'ha fatta Giuseppina Capponi, la 95enne che a fine giugno era stata scippata ad Arezzo. La donna è venuta a mancare negli scorsi giorni in ospedale, dove era ricoverata dal momento dello scippo.

In quella circostanza la donna era stata spintonata dal suo aggressore ed era caduta a terra rompendosi un femore. Sottoposta a intervento chirurgico la 95enne non si era però più ripresa. Al presunto autore dello scippo, un 37enne già individuato e attualmente in carcere, accusato di lesioni e rapina, potrebbe ora essere contestata l'accusa di omicidio preterintenzionale.