Ambulatorio medico di Staffoli, Giannoni: "Abbiamo contattato la Asl per risolvere i problemi"

Il sindaco di Santa Croce sull'Arno Roberto Giannoni interviene sulla questione dell'accesso telefonico dell'ambulatorio medico di Staffoli, dove prestano servizi i medici di famiglia della frazione. Recentemente, probabilmente a causa di un guasto o di un disservizio, non è stato possibile per gli utenti raggiungerlo telefonicamente, questo ha causato un disagio ai pazienti.

“I presidi sanitari del territorio – dice Giannoni - devono essere tutelati e preservati. Per questo motivo fin dalla scorsa settimana, saputo del guasto, mi sono interessato alla questione della linea telefonica dell'ambulatorio di Staffoli, contattando la Asl affinché il problema venga risolto quanto prima. So che gli uffici azienda sanitaria stanno lavorando in tal senso e spero che la questione si normalizzi definitivamente, visto che anche in passato si erano verificati disservizi simili”.

I presidi sanitari del territorio infatti sono importanti per l'amministrazione comunale guidata da Giannoni che spiega: “Oggi più che mai gli ambulatori e tutte le altre strutture sanitarie del territorio sono una risorsa fondamentale per la popolazione. Non possiamo permetterci di trascurarle o peggio ancora perderle. Sono la prima linea della sanità, grazie all'impegno dei medici di famiglia e alla loro disponibilità, per questo i cittadini devono potervi accedere facilmente, ancora di più se si parla di una frazione come Staffoli dove vi è solo quel presidio sanitario. L'ambulatorio è un punto di riferimento per la popolazione, in particolare per le persone anziane che magari hanno più difficoltà a spostarsi, quindi quel presidio va preservato e reso accessibile anche telefonicamente”.

Fonte: Ufficio stampa