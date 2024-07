FdI sceglie il nuovo capogruppo: è Cosimo Carriero, il più giovane di tutti

Cosimo Carriero è il più giovane capogruppo in Consiglio comunale a Empoli. Sarà lui a fare il capogruppo di Fratelli d'Italia. Classe 2001, ha quindi ventitré anni; laureato in scienze politiche, è pure presidente di Gioventù Nazionale Empoli.

Francesca Peccianti, inizialmente designata per quel ruolo, ha ritenuto di rimettere l'incarico di capogruppo poiché, come dicono da FdI Empoli, "ha valutato di non accentrare su di sé troppi incarichi dopo la nomina a presidente della prima commissione" e "considerati gli impegni professionali dato che è avvocato, non c'è incompatibilità".

Dal partito fanno sapere: "Abbiamo ritenuto di scegliere Cosimo poiché lo merita per il suo curriculum politico in seno a Fratelli d'Italia, perché rappresenta il futuro e perché la responsabilità che gli deriva dall'essere capogruppo si inserisce in un percorso di crescita che vede i giovani di Fratelli d'Italia sempre più coinvolti nei ruoli di responsabilità politica del partito".