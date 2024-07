Cercatore di funghi empolese trova porcino da 1,5 kg

Non sarà tra i più grandi al mondo, ma è comunque un fungo di dimensioni considerevoli. L'empolese Alessio Orlando la scorsa settimana ha raccolto un maxi-porcino di 1,5 kg nei boschi dell'Alta Toscana (ogni fungaiolo ha i suoi segreti per quanto riguarda i luoghi prediletti per la ricerca). Una grande soddisfazione per l'inaspettata scoperta.

Ricordiamo che per i cercatori di funghi 'amatoriali', l'Asl Toscana Centro mette a disposizione consulenze gratuite per riconoscere e controllare se i funghi trovati siano realmente commestibili. Si legge nel sito dell'azienda sanitaria: "I funghi dovranno essere presentati alla visita preferibilmente in contenitori rigidi ed areati come i cestini; questi recipienti infatti permettono la diffusione delle spore e soprattutto garantiscono la corretta conservazione del raccolto. I funghi dovranno essere freschi e integri di tutte le parti necessarie al riconoscimento".

Qui trovate giorni e orari degli sportelli dedicati nell'area dell'Asl Centro, tra cui Empoli.