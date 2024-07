Cinema sotto le stelle nelle frazioni di Empoli: il cartellone

Tutto pronto per il tour nelle frazioni del grande schermo. Dal 31 luglio al 26 agosto 2024 comincerà la rassegna cinematografica sotto le stelle, giunta alla quinta edizione, gratuita, realizzata dall’associazione di promozione culturale, Arci Empolese Valdelsa APS, in collaborazione con Arci Valdarno Inferiore e Comune di Empoli.

Si torna a sognare a Pozzale, Tinaia, Monterappoli, Pagnana, Pontorme, Avane, Serravalle, Sant’Andrea e Cascine, grazie alla preziosa collaborazione dei Circoli Arci che metteranno a disposizione i propri spazi all’aperto. E laddove questi mancassero, saranno allestiti in piazze o giardini nelle vicinanze del proprio circolo.

TITOLI IN CARTELLONE – Inizio proiezioni alle 21.15, si comincia mercoledì 31 luglio, giardino comunale Casa del Popolo Arci Pozzale con il film ‘Grazie ragazzi’; venerdì 2 agosto, panorama unico, la terrazza sull’Arno Circolo Arci Tinaia, ‘Siccità!’; lunedì 5 agosto, parcheggio Circolo Arci Monterappoli, ‘Il figlio dell’altra’; venerdì 9 agosto, nei giardini dii piazza Arno, Circolo Arci Pagnana, ‘Campioni’ ; lunedì 12 agosto, in piazza Marchetti, Nuovo Circolo Arci Pontorme, ‘L’ultima notte di amore’; lunedì 19 agosto, parcheggio Circolo Arci D. Maestrelli di Avane, ‘Troppo cattivi’; mercoledì 21 agosto, giardino Circolo Arci AVIS, tanto divertimento per i più piccoli con ‘Sing 2 - sempre più forte’; venerdì 23 agosto, parcheggio Circolo Arci Sant’Andrea, ‘Ticket to Paradise’. Chiude la rassegna ‘Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio’, film d’animazione da non perdere, lunedì 26 agosto, Circolo Arci Garbaldi, Cascine.

