Consiglio comunale Cerreto Guidi, si nominano le commissioni

E’convocato per Martedì 30 luglio, alle ore 21,15, nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono otto gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Nomina dei componenti e del Presidente della Commissione consiliare di controllo e garanzia;

3. Istituzione della commissione “Ambiente, assetto del territorio, urbanistica” e nomina dei componenti in seno alla stessa;

4. Istituzione della commissione “Affari istituzionali, bilancio e tributi” e nomina dei componenti in seno alla stessa;

5. Nomina revisore unico dei conti per il triennio 2024/2027 e determinazione del suo compenso;

6. Ratifica deliberazione G.C. N.116 del 17/07/2024, avente ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2024/2026, al DUP 2024/2026 ed alla nota integrativa 2024/2026”;

7. Assestamento di bilancio salvaguardia equilibri di bilancio 2024- Presa d’atto del permanere degli equilibri di bilancio- ricognizione sui programmi di verifica;

8. Documento unico di programmazione 2025/2027: presentazione al consiglio comunale.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa