Empolissima by Night torna a fine luglio

Continuano gli eventi in centro e nelle frazioni dell’estate empolese. Tra questi, protagonista lo shopping sotto le stelle con “Empolissima by night”: martedì 30 luglio 2024, a partire dalle 20, il centro cittadino ospiterà il mercato settimanale versione notturna.

Per questo, saranno necessarie alcune modifiche temporanee al transito, alla sosta anche delle biciclette parcheggiate nelle apposite rastrelliere che resteranno in vigore fino al termine della manifestazione.

NEL DETTAGLIO – Con ordinanza 447 del giorno 29 luglio 2024, dalle 16 del giorno 30 luglio 2024 fino alle 01:00 del giorno 31 luglio 2024 o comunque fino al completo spazzamento meccanico delle aree interessate dall’evento, saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei alla viabilità, alla sosta nel centro cittadino, facendo attenzione anche alle biciclette ‘parcheggiate’ nelle apposite rastrelliere.

RASTRELLIERE – In piazza della Vittoria, tratto antistante la sede del MPS e dell'esercizio commerciale “Casa del bambino” e nelle rastrelliere di via Salvagnoli, divieto di sosta delle biciclette, dalle 12 del giorno 30 luglio 2024 fino alle 01:00 del giorno 31 luglio 2024 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade.

GLI ALTRI PROVVEDIMENTI - Dalle 16 del giorno 30 luglio 2024 alle 01:00 del giorno 31 luglio 2024 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade nella Zona a Transito Limitato, intera area, divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli a partire dalle 16. Al termine della manifestazione, si intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL; via Giuseppe del Papa, all’intersezione con via Ridolfi lato via Paladini, divieto di transito per tutti i veicoli; via del Giglio, all’intersezione con via Ridolfi lato piazza della Vittoria divieto di transito per i veicoli; via Pievano Rolando, all'intersezione con piazza Guido Guerra corsia di marcia in direzione piazza della Vittoria, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione.

Si prosegue in via Tinto da Battifolle, tutta, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Socco Ferrante, tutta, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Salvagnoli, tratto compreso tra via Battifolle e via Ridolfi, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione e all’intersezione con via Pievano Rolando, divieto di svolta a sx in via Tinto da Battifolle con obbligo di svolta a dx verso piazza Guido Guerra; piazza della Vittoria, tutta, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione.

Infine, in via Roma, tratto compreso fra piazza della Vittoria e via Giovanni da Empoli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione e via Curtatone e Montanara, lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con via Carrucci, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL e all'intersezione con via Carrucci, direzione obbligatoria a destra e lato destro, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili.

Le disposizioni non verranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuare all’interno dell’area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del Codice della Strada.