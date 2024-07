Estate in centro, arriva lo Sbaracco in valigia

Con “Estate in centro” le sorprese non finiscono mai. Mercoledì sera (31 luglio) secondo appuntamento del format estivo promosso dall’associazione del CCN “Tre Piazze”, che a partire dalle ore 19 e fino alle 24 vedrà tre gruppi musicali (Mancio Acoustic Live, Dos Hombres, Luca e Patrizia) allietare le vie e piazze del centro commerciale naturale con i loro brani live.

Nella stessa serata, è in programma lo “Sbaracco in valigia”: i commercianti allestiranno di fronte ai loro negozi alcuni gazebo dando vita a un mercatino delle occasioni, con tanti articoli di marca e di qualità a prezzi davvero convenienti. In pratica, un piccolo bazar all’aperto dove si potrà rovistare liberamente alla ricerca di capi di abbigliamento, scarpe, borse, articoli per la casa o per l’igiene personale, e così via.

Numerose anche le opportunità “food”, anche con tavolini all’aperto, dove ci sarà la possibilità di provare panini al polpo, fritture varie, naturalmente accompagnati da del buon vino o – per chi lo desidera – assaporare una bella coppa di gelato.

Sempre mercoledì sarà aperto in via del tutto straordinaria il nuovo Centro Culturale “Cambio” (orario 21.00-23.00) dove oltre alla collezione di opere d’arte dell’Ente Cambiano è stata allestita la bellissima mostra di Banksy, famoso writer britannico (la cui identità, tuttavia, non è nota) considerato uno dei maggiori esponenti internazionali della street art

“Estate in centro” è organizzato (oltre che dal CCN “Tre Piazze”) dal Comune, Confesercenti ed Ente Cambiano Spca.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa