Festival Amedeo Bassi, un successo la Madama Butterfly

La XV edizione del Festival Amedeo Bassi, svoltasi il 26, 27 e 28 Luglio in Piazza Machiavelli a Montespertoli ha registrato un successo. In particolare, la serata di domenica ha visto un’alta partecipazione, con oltre duecento persone presenti per assistere all’opera conclusiva del festival. Il pubblico ha dimostrato un apprezzamento entusiastico, confermando l’importanza della manifestazione dedicata al celebre tenore Amedeo Bassi.

Domenica sul palco è andato in scena lo spettacolo operistico di "Madame Butterfly," dove emozioni e talento si sono fusi in un mix perfetto di arte e passione. L'interpretazione degli artisti ha trasportato il pubblico in un viaggio emotivo, tra melodie struggenti e intensi momenti drammatici. Grazie a questa straordinaria esibizione, la serata è stata un vero trionfo, lasciando negli spettatori un ricordo indelebile e una profonda ammirazione per l’opera di Giacomo Puccini, nell'anno del centenario dalla sua morte. Ad aprire la serata sono stati il Sindaco Alessio Mugnaini e l’Assessora Alessandra De Toffoli con la consegna del Premio alla Cultura Amedeo Bassi allo storico locale Giulio Cesare Bucci. Bucci ha accolto il riconoscimento con estrema emozione, ringraziando commosso per l’onore ricevuto.

Il Festival, organizzato dal Comune di Montespertoli e dall'Associazione Mascarà/Teatro Popolare d’Arte sotto la direzione artistica di Francesco Giorgi ha offerto un programma variegato per tutte e tre le serate che hanno contribuito a rendere omaggio alla figura di Bassi e alla sua eredità artistica.

“È stato molto bello vedere così tante persone partecipare con entusiasmo a questa edizione del Festival Amedeo Bassi”. Ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Alessandra De Toffoli “La risposta del pubblico ci riempie di orgoglio e ci spinge a migliorare. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione e esprimere un sentito ringraziamento a Giulio Cesare Bucci per il suo instancabile impegno nella ricerca e nella divulgazione della storia della nostra comunità.”

Rimane l’ultimo appuntamento del festival, reso possibile grazie alla collaborazione tra i Comuni di Montespertoli e Lastra a Signa, con l’obiettivo di valorizzare i due celebri tenori Amedeo Bassi ed Enrico Caruso. Questa sinergia offre al pubblico l’opportunità di assistere a un evento speciale in onore di Enrico Caruso. Il concerto, intitolato "Scetà sti muri," si terrà il 2 agosto alle ore 21:30 presso Villa Caruso, Bellosguardo, e vedrà la partecipazione del tenore Mark Milhofer e del pianista Marco Scolastra. Inoltre, è prevista una promozione speciale: acquistando un unico biglietto per uno degli spettacoli del venerdì o del sabato a Montespertoli, sarà possibile accedere anche a questo ultimo appuntamento.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa