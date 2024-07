Ponsacco alle Olimpiadi, Stefano Scarselli nel team della nazionale di ciclismo

C'è un po' di Ponsacco alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un nostro concittadino, Stefano Scarselli, è nello staff della Nazionale Italiana di Ciclismo. Grazie a lui abbiamo potuto vedere la foto della medaglia d'argento vinta da Filippo Ganna nella crono, la prima conquistata dall'intera delegazione italiana ai Giochi di Parigi, che ci auguriamo sia anche l'inizio di una lunga serie. Nel 2019 Stefano è stato premiato dalla precedente amministrazione comunale proprio perché, con il suo impegno, porta in alto il nome della nostra Città nel panorama nazionale ed internazionale. E come non ricordare anche che gli arredi di Casa Italia, lo spazio a Le Pré Catelan, un edificio ottocentesco in stile Napoleone III, immerso nel suggestivo parco del Bois de Boulogne, sono curati da Edra, un'altra eccellenza del nostro territorio. Loro rappresentano l'orgoglio del nostro territorio e della nostra città. Facciamo un grande in bocca al lupo agli atleti e alle atlete italiani impegnati nelle gare di queste settimane, forza!

Fonte: Per Ponsacco