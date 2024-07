"Giovane dà in escandescenze più volte, chiudiamo per protesta": la denuncia di un barista castellano

"Degrado alla stazione di Castelfiorentino, c'è una persona che agisce indisturbata, chiuderemo per protesta". A parlare è Aleandro Pupilli, titolare del Caffè Stazione nella cittadina della Valdelsa. La situazione, a quanto pare, è diventata intollerabile per Pupilli e non solo: nei giorni scorsi si era parlato di una aggressione al mercato settimanale castellano e la questione era stata sollevata anche dalla leghista Susi Giglioli.

Così Pupilli: "Mi trovo costretto a lavorare, o meglio, a non lavorare in una situazione di degrado. Un ragazzo con evidenti problemi psichiatrici ogni giorno crea problemi a noi lavoratori e ai pochi clienti ancora eroicamente rimasti". A causa di questa persona, continua il titolare del bar, "accorrono spesso le forze dell'ordine e i sanitari, e anche se lo portano via con tso o volontariamente, dopo poche ore torna a creare problemi".

"Bisogna intervenire prima possibile" dice Pupilli, che ha in mente un gesto di protesta: "Sabato mattina, giorno di mercato settimanale, il Caffè Stazione rimarrà chiuso. Vogliamo che si risani al più presto una zona difficoltosa, a iniziare da questo personaggio, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso".