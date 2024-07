Cicilano torna a vestire la divisa dell'Abc

Una stagione lontano, un brutto infortunio da cui si sta rialzando ma la stessa, grande voglia di tornare a vestire la maglia del suo paese. Alessio Cicilano torna in gialloblu per andare ad allungare le rotazioni a disposizione di coach Samuele Manetti in vista del prossimo campionato di serie B Interregionale.

Playmaker classe 2001, è reduce dallo stop dovuto all’infortunio al crociato anteriore che lo costringerà ai box ancora per qualche mese. La volontà dello staff, però, è stata quella di inserirlo nella rosa per allungare, al suo rientro, la batteria degli esterni e poter contare su un prezioso contributo nel lungo e difficile cammino della prossima B Interregionale.

"Ci tengo innanzitutto a ringraziare la società e Samuele (Manetti) per avermi dato possibilità di tornare a giocare a Castello – sono le prime parole di Alessio -. Vestire di nuovo questi colori è per me un’emozione unica e difficile da spiegare a parole. Sarà senz’altro un anno particolare, sto lavorando per recuperare dall’infortunio e dovrò stare ai box ancora un paio di mesi. Sono consapevole di dover dare il massimo per rientrare al meglio ma l’obiettivo sarà quello di impegnarsi per dare una mano alla squadra in ogni singolo allenamento. Torno in un gruppo super, seppur con tanti volti nuovi, e sono certo che potremo divertirci e dar vita ad una stagione importante".

"Sono contento che Alessio faccia parte della nostra rosa – prosegue coach Manetti – anche se ovviamente non sarà disponibile immediatamente. E’ già a lavoro e lavorerà tutta la prima parte di campionato per poi potersi unire al gruppo presumibilmente da gennaio. Si tratta di un ragazzo giovane, che rappresenta una risorsa per l’Abc e che merita di avere questa opportunità. Da parte sua abbiamo avuto la massima disponibilità ed ovviamente avrà modo di recuperare con calma, senza pressioni. Al rientro sono certo che potrà darci una grossa mano ad alzare il ritmo degli allenamenti ed avrà la possibilità di giocarsi le proprie carte. Sono convinto che sia un’ottima opportunità per lui ed un grosso aiuto per noi, sia a livello tecnico che di gruppo".

LA CARRIERA

Nato e cresciuto in maglia gialloblu, dopo il percorso nel minibasket e nel settore giovanile la stagione 2020/2021 segna il debutto in prima squadra, allora C Gold. Dopo quella, seguono altre due stagioni nelle quali si conferma in pianta stabile nella cabina di regia castellana finché, nell’estate 2023, decide di intraprendere la prima avventura lontano da casa sposando la causa del Basket Montesport, in Divisione Regionale 1. Un campionato difficile, segnato da un brutto infortunio, preludio all’operazione e poi ai lunghi mesi di riabilitazione. Un tunnel da cui adesso inizia finalmente a vedere la luce, con la maglia gialloblu pronta ad attenderlo per la sua seconda avventura con i colori di casa.

Fonte: Abc Castelfiorentino