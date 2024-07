Microcriminalità Pontedera, si è riunito il Comitato Provinciale per ordine e sicurezza pubblica

Oggi pomeriggio, alla Prefettura di Pisa, si è riunito il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ed ha affrontato il tema dei recenti episodi di microcriminalità verificatisi a Pontedera.

Le Forze di Polizia al tavolo predisporranno servizi coordinati e rafforzeranno in via continuativa azioni di prevenzione e controllo in alcuni quadranti urbani della città.

Il sindaco Matteo Franconi ha ribadito il supporto della Polizia Locale anche in orario serale e ha ringraziato il Prefetto e le Forze di Polizia per la tempestiva e attenta presa in carico della questione sollevata.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa